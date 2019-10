Nach 13 Digitalgipfeln und vielen verpassten Chancen sollten sich Wirtschaft und Politik auf ihrem Gipfeltreffen in Dortmund schneller von den IT-Großmächten USA und China abnabeln.

Können Sie sich noch an den 18. Dezember 2006 erinnern? Wahrscheinlich nicht. Aber für die Digitalpolitik in Deutschland sollte es eine Zeitenwende sein. Kanzlerin Angela Merkel hatte das Jahr Eins ihrer Regentschaft an der Spitze der Bundesregierung gerade überstanden und sorgte sich zum ersten Mal um die digitale Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes. Schon damals spürte sie, dass etwas passieren muss. Deshalb lud sie die führenden Köpfe der deutschen Wirtschaft zum ersten nationalen IT-Gipfel nach Potsdam ein. Und "wie die Bienen am Blütenbusch" - so formulierte es damals die Süddeutsche Zeitung - kamen die Spitzenmanager, um bei dieser historischen Stunde dabei zu sein.

Politik und Wirtschaft sollten all ihre Kräfte bündeln, damit Deutschland bei der Digitalisierung aller Lebens- und Arbeitsbereiche nicht noch weiter zurückfällt und einer der Vorreiter für ein besser geschütztes Internet wird. Digitaler sollte Deutschland werden, seine digitale Souveränität sollte das Land zurückgewinnen und aus der Masse der vielen kleinen IT-Unternehmen sollten auch Technologieführer von Weltrang herauswachsen. Darüber waren sich damals alle einig.

Am kommenden Montag trifft der IT-Gipfel, der als Digitalgipfel firmiert, zum 13. Mal zusammen. Wieder reist das Bundeskabinett mit Merkel an der Spitze und fast ...

