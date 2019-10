BERLIN (Dow Jones)--In der Union reißt die Kritik am Vorgehen der Bundesregierung beim Ausbau des 5G-Netzes nicht ab. Nationale Alleingänge seien bei einer möglichen Beteiligung des chinesischen Telekommunikationskonzerns Huawei nicht hilfreich, sagte der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag. "Mein dringender Appell an die Bundesregierung ist hier, ein mit den europäischen Partnern und mit der Europäischen Kommission koordiniertes Verfahren zu suchen", sagte Gunther Krichbaum (CDU). Er sei nicht grundsätzlich gegen eine Beteiligung von Huawei am Ausbau des 5G-Netzes in Deutschland. "Bei sicherheitsrelevanten Komponenten bin ich da aber sehr skeptisch."

Deutschland hat jüngst entschieden, beim Ausbau des Netzes kein Unternehmen von vornherein auszuschließen. Stattdessen sollen Unternehmen strenge Sicherheitsanforderungen erfüllen, die man ständig überprüfen werde. 5G gilt wegen seiner hohen Datenrate und der geringen Reaktionszeiten als Grundlage für Zukunftstechnologien wie autonomes Fahren und virtuelle Realität.

Krichbaum kritisierte, dass die Entscheidung der Bundesregierung zu einem Zeitpunkt komme, wo die Europäische Union an einem abgestimmten Maßnahmenkatalog arbeite, um die Sicherheitsrisiken beim 5G-Ausbau so gering wie möglich zu halten.

In der Europäischen Kommission gibt es Bedenken gegen das chinesische Telekommunikationsunternehmen Huawei. Eine Beteiligung bei 5G von Nicht-EU-Staaten und staatlich unterstützten Akteuren könnte die europäische Netze anfällig machten für Hacker- und Spionageangriffe, so eine kürzlich erstellte Risikoanalyse der Europäischen Agentur für Cybersicherheit (Enisa), die sie zusammen mit der Europäischen Kommission und EU-Staaten verfasst hat. Huawei und China wurden zwar nicht beim Namen genannt, aber die Zielrichtung der Kritik wurde im Zusammenhang deutlich.

Krichbaum warnte, dass deutsche Alleingänge in der Frage auf europäischer Ebene Konsequenzen haben könnten. Deutschland sei bei manchen Dingen bereits in der Vergangenheit einseitig vorangegangen, ohne die Partner einzubinden. Als Beispiel nannte er die Energiewende und die russisch-deutsche Gaspipeline Nord Stream. Nun sei man wieder dabei.

"Wenn hier Kollegen schon an Nord Stream 2 erinnert haben, dann ist man so weit davon in der Tat nicht entfernt", warnte der CDU-Politiker. Trotz Widerstands von der Europäischen Union und osteuropäischen EU-Staaten unterstützt die Bundesregierung die Gaspipeline Nord Stream 2, die Gas auf direktem Weg von Russland über die Ostsee nach Deutschland liefert. Osteuropäische Länder fürchten, dass Russland damit seinen Einfluss erhöhen und Länder wie die Ukraine geschwächt.

Mit solchen Alleingängen riskiere man Reaktionen bei anderen europäischen Partnern und laufe Gefahr, am Ende alleine dazustehen oder eine zerstrittene EU zu haben.

Besonders aus den USA hatte es Druck auf die Bundesregierung gegeben, das chinesische Unternehmen aus Sicherheitsgründen vom Ausbau des 5G-Netzes auszuschließen. Australien und Neuseeland haben diesen Schritt bereits getan.

October 25, 2019

