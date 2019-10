BERLIN (Dow Jones)--Die von den Stromverbrauchern zu zahlende Umlage zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) wird im kommenden Jahr leicht sinken. Sie beträgt für das Jahr 2020 voraussichtlich 0,226 Cent pro Kilowattstunde, ein Rückgang um rund 0,05 Cent, wie die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber mitteilten. 2016 hatte die Umlage mit 0,445 Cent noch ein Zehn-Jahres-Hoch erreicht. Da die Erneuerbare-Energien-Umlage zugleich um rund 0,35 Cent auf 6,756 Cent pro Kilowattstunde steigt, wird sich die Preissenkung auf der Stromrechnung jedoch nicht bemerkbar machen.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) begrüßte die Entwicklung bei der KWK-Umlage zwar. "Allerdings ist Reduktion mit einem massiven Einbruch des Zubaus an KWK-Kapazitäten in den vergangenen beiden Jahren erkauft", erklärte Hauptgeschäftsführer Stefan Kapferer. Wegen des Atom- und Kohleausstiegs hätten Regierungsgutachter bis 2030 einen KWK-Zubaubedarf von 17 Gigawatt ermittelt.

Um diese Kraftwerke zu planen und zu bauen, brauche es Investitionssicherheit, so Kapferer. Der BDEW fordert, die Umlage bis 2030 zu verlängern und den Kohle-Ersatzzuschlag "deutlich attraktiver" auszugestalten. Um die Stromnetze zu entlasten, brauche es auch mehr Power-to-Heat-Anlagen, die in der Lage sind, überschüssigen Ökostrom in Wärme umzuwandeln, so der Verbandsgeschäftsführer.

Die Umlagen für Ökostrom und Kraft-Wärme-Kopplung sind nicht die einzigen Abgaben-Kostenblöcke beim Strompreis. Dazu kommt etwa auch die Offshore-Netzumlage, die 2020 mit 0,416 Cent unverändert bleiben soll. Die Umlage für abschaltbare Lasten steigt minimal um 0,002 Cent auf 0,007 Cent und die Umlage nach der Stromnetzentgeltverordnung klettert um 0,053 Cent auf 0,358 Cent pro Kilowattstunde.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2019 09:26 ET (13:26 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.