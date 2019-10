Carsten Knobel sieht sich bei Henkel mit vielen Baustellen konfrontiert. Die wichtige Klebstoffsparte und das Kosmetikgeschäft leiden. Schon bald könnte für den neuen Konzernchef eine wichtige Entscheidung anstehen.

Der designierte neue Chef des Konsumgüterherstellers Henkel (Persil, Schwarzkopf, Fa) Carsten Knobel, steht von Anfang an unter Druck. Zuletzt liefen die Geschäfte bei den Düsseldorfern nicht mehr so rund wie früher. Die Börse reagierte am Freitag auch deshalb skeptisch auf die Ernennung des bisherigen Finanzvorstandes zum Nachfolger des zum Jahresende ausscheidenden Henkel-Chefs Hans Van Bylen. Die Henkel-Aktie verlor am Freitagvormittag zeitweise mehr als vier Prozent und war damit der schwächste Wert im deutschen Leitindex Dax.

Der Führungswechsel beim Düsseldorfer Markenartikler kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Henkel für die Aktionäre viel von seinem früheren Glanz eingebüßt hat. Kletterte die Aktie im Juni 2017 auf ein Rekordhoch ...

