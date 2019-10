FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktionäre des Operationsroboter-Herstellers Corindus haben keine Einwände gegen eine Übernahme der US-Firma durch Siemens Healthineers. Sie stimmten dem 1,1 Milliarden US-Dollar schweren Deal, den Siemens Healthineers im August angekündigt hatte, am Freitag zu, wie die Corindus Vascular Robotics Inc mitteilte. Die Transaktion soll am 29. Oktober abgeschlossen werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2019 09:39 ET (13:39 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.