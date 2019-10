Verspätungen sind ärgerlich und kosten den Reisenden Zeit und Nerven. Flugunternehmen und Airlines müssen ab einer dreistündigen Verspätung einen Ausgleich zahlen. Wer sich mit der Abwicklung seiner eigenen Entschädigungsansprüche nicht auseinandersetzen will, nutzt den Service der Fluggastrechte-Portale. Tatsächlich zahlen einige Airlines ohne juristische Unterstützung nur eine geringe Prozentzahl der Entschädigungen an die Reisenden. Man bekommt in diesem Zusammenhang das Gefühl, als würden die ... (Rainer Brosy)

Den vollständigen Artikel lesen ...