Frankfurt (www.fondscheck.de) - Gold bestimmt weiter den ETC-Handel, die weltweiten Bestände von physisch hinterlegten Goldfonds steigen und steigen, so die Deutsche Börse AG.Der Bestand von Xetra-Gold sei mittlerweile auf über 190 Tonnen angewachsen - ein neues Allzeithoch.In den letzten Wochen habe der Goldpreis allerdings etwas nachgegeben und liege am Donnerstagmorgen bei 1.491 US-Dollar je Feinunze, vor einem Monat seien es noch 1.524 US-Dollar gewesen. Auch in Euro koste die Feinunze mit aktuell 1.340 Euro etwas weniger als vor vier Wochen. "Zuletzt wurden Lösungen sowohl beim Handelskonflikt zwischen den USA und China als auch beim Brexit wieder etwas wahrscheinlicher, was den Goldpreis drückte", erkläre Analystin Dora Borbély von der DekaBank. Die Unsicherheit belaste aber weiter Weltwirtschaft und Finanzmärkte - wovon die Goldnotierung tendenziell profitiere. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...