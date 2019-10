Facebook testet in den USA derzeit einen gesonderten Bereich für ausgewählte Medieninhalte. Aktuell bekommen 200.000 Nutzer den News-Tab und damit etwa die Top-Nachrichten des Tages zu sehen. Social-Network-Riese Facebook testet jetzt wie erwartet einen gesonderten News-Bereich in seiner App - vorerst in den USA. Dort sollen Informationen des Wall Street Journals (WSJ, Paywall) zufolge aktuell 200.000 Nutzer einen entsprechenden Tab sehen, hinter dem zum einen eigens von Journalisten ausgewählte Top-Nachrichten zu sehen sind. Darüber hinaus lässt Facebook weitere Artikel anzeigen, ...

