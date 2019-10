S Immo wurde von Ronny Pecik, Norbert Ketterer, der Erste Asset Management GmbH und dem Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein - Vermögensverwaltung - Vienna Insurance Group in Beteiligungsmeldungen informiert, dass die von Ronny Pecik und Norbert Ketterer kontrollierte Hamamelis GmbH & Co KG als Käuferin am 25.10.2019 eine Vereinbarung über den Erwerb von 6.644.312 Aktien der S Immo AG (rund 9,93 % des Grundkapitals) abgeschlossen hat. Das Closingdatum ist spätestens für den 29.11.2019 in Aussicht gestellt. Für die ebenfalls von Ronny Pecik und Norbert Ketterer kontrollierte Etamin GmbH & Co KG wurde ein weiterer, direkter Stimmrechtsanteil von 0,20 % an der S Immo AG gemeldet. Die Etamin GmbH & Co KG ist die einzige ...

