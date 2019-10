PARIS, 25. Oktober (WNM) - Der Green Climate Fund (GCF) in Paris meldet einen deutlichen Zuwachs an Beiträgen aus mehreren Staaten. Im Vergleich zu anderen Fonds ist die Summe allerdings eher überschaubar. 27 Länder haben sich am Freitag bei einer Konferenz in Paris verpflichtet, ihre Beiträge zum GCF für die kommenden vier Jahre um 9,776 Mrd. USD zu erhöhen. Die Ressourcen sollen den Entwicklungsländern helfen, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und sich an die negativen Auswirkungen der globalen Erwärmung wie steigende Meeresspiegel, Rekordtemperaturen, anhaltende Dürre sowie häufigere ...

