Vor einigen Wochen hatten wir in der UBS-Aktie einen Aktienbullen am Scheideweg gesehen, da die Erträge halbwegs stimmig sind, die Personal-Rochaden getreu dem Motto "der Fisch stinkt vom Kopf her" jedoch nichts Gutes verheißen. Vor dem neuen UBS-Wealth-Management-Leiter Iqbal Khan hatten wir bereits gewarnt - und sehen uns angesichts der seit einigen Wochen laufenden Schmutzkampagne zwischen Khan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...