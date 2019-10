Am Sonntag werden sich mal wieder alle fragen: Wie konnte das passieren? Hier ein paar Gründe. Und eine kleine Leseempfehlung zum Wahltag.

Die einen klettern von links herauf, die anderen von rechts, ganz gleich: Hauptsache schnell rauf auf die Zinne der Moral im Namen des größtmöglich Guten und Hehren, der letztgültigen Prinzipien und Ziele.

Von einer solchen Zinne ist gut rufen und richten. Man ist der Wirklichkeit dort glücklich enthoben und kann Widerstand gegen Bedrohungen leisten, die es nicht gibt, gegen Behauptungen, die niemand aufgestellt hat. Man kann sich dort oben leicht gegen das Böse in Stellung bringen, obwohl es einem gar nicht auf den Pelz rückt. Und kann dort prima Widerstand mobilisieren gegen allerlei -Ismen, von deren Existenz und Risiko die ahnungslose Menschenmenge erst im Wege des Widerstandsaufrufs eine erste Ahnung bekommt.

Alice Hasters zum Beispiel. Die Journalistin unterstellt in einem Interview "weißen Menschen", dass sie, "auch wenn sie gute Absichten haben, trotzdem Rassismen in sich tragen" - weshalb es für diese "weißen Menschen", wollten sie Verbündete im Kampf gegen Rassismus sein, darum gehe, ihren "Rassismus anzuerkennen und nicht zu versuchen, die Ausnahme zu sein: Die Ausnahme-Weiße-Person, die nicht rassistisch ist. Das hilft mir nicht, weil das stimmt auch nicht."

Alice Hasters liefert damit ein typisches Beispiel für einen Meinungsbeitrag, der eine öffentliche Debatte nicht etwa anstoßen, sondern ersticken soll, der kein Argument aufs Forum tragen, sondern ein Urteil exekutieren will. Eine zirkulärkausale Killerbehauptung ("weil das stimmt auch nicht") erspart Argumente, Gründe, Beweisaufnahme: Der weiße Mensch ist schuldig, fertig - und bei Schuldanerkenntnis gibt's maximal mildernde Umstände.

Was verspricht sich eine Buchautorin wie Alice Hasters von einem Denken in ethnisch-rassischen Mono-Identitäten und verallgemeinerten Täter-Opfer-Kategorien? Dass weiße Menschen auf Barack Obama blicken wie auf einen schwarzen Drogendealer im Görlitzer Park? Dass sich Menschen künftig nicht nur zivil, also höflich und zurückhaltend, sondern besser auch neuronalneutral optimiert begegnen sollen, so dick, vermummt, grün, sexy oder kariert sie auch aussehen? Die Ausmerzung aller diskreten Reste von Neugier, mit der die meisten Menschen überall in aller Welt heute Menschen als Menschen begegnen, das Alltägliche weniger aufmerksam musternd, das Nicht-Alltägliche ...

