Kryptowährungen erleben zur Zeit wieder turbulente Kursschwankungen: Nach einem 5-Monats-Tief steigt der Bitcoin über Nacht auf über 9000 Dollar.

Die Kryptowährung Bitcoin hat in der letzten Nacht 15 Prozent an Wert gewonnen und notierte zuletzt noch 8 Prozent höher bei 9390 Dollar. In den Tagen zuvor war die Währung auf ihren tiefsten Stand seit Mai gesunken.

Wie in der Krypto-Szene üblich nannten Händler eine Vielzahl von Gründen, warum es zu dieser ...

