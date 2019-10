1.000 ausgelieferte Elektroautos in einem Handelsbetrieb - diese Marke hat jetzt ein kleiner Hyundai-Händler aus Landsberg am Lech erreicht. Wie hat das Autohaus Sangl das geschafft? Ein Kona Elektro in "Dark Knight"-Grau für die Firma Nelhiebel Elektrotechnik in München - das war an diesem Freitag die 1.000 Auslieferung eines Elektroautos im Autohaus Sangl. Diese enorme Zahl hat aber nicht lange ...

