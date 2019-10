Die Verteidigungsministerin will UN-Truppen nach Nordsyrien schicken - und löst damit Kontroversen aus. Ihr türkischer Amtskollege springt ihr nun zur Seite.

Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar hat sich einem Interview-Transkript zufolge während des Nato-Treffens in Brüssel offen für die Idee einer von UN-Truppen gesicherten Zone im Grenzgebiet zur Türkei gezeigt. Der Plan stammte von der deutschen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), die ihn Anfang der Woche ohne Absprache im Kabinett vorgeschlagen hatte.

In einem am Samstag veröffentlichten Transkript eines Gesprächs mit türkischen Journalisten auf der Webseite des Verteidigungsministeriums in Ankara hieß es auf die Frage, was er von dem "Angebot aus Deutschland" halte: "Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...