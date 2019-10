Die Aktie von K+S hat an der Börse keine gute Woche erlebt: Nach einem Anstieg am Montag, als die Papiere des Salz- und Düngemittelproduzenten kurzzeitig 12,94 Euro wert waren, ging es bis zum Wochenende wieder abwärts. Am Freitag rutschte die K+S-Aktie zeitweilig auf 12,64 Euro ab, bevor sie wieder leicht ins Plus drehte. An den Märkten überwiegt aktuell die Skepsis bei dem Bergbauunternehmen - die positive Nachricht dieser Woche verpuffte annähernd wirkungslos. BlackRock reduziert Shortposition ... (Achim Graf)

