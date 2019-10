Wolodimir Selenski will wieder Ruhe in die Ostukraine bringen. Doch damit stößt der ukrainische Präsident auf den Widerstand der Nationalisten.

Nach Kritik ukrainischer Nationalisten an seiner Politik hat Präsident Wolodimir Selenski an der Frontlinie im Donbass für den geplanten Truppenabzug geworben. "Mir ist gleich, mit wem Waffenruhe geschlossen wird, wir müssen das Territorium zurückholen und das Töten beenden", sagte der 41-Jährige am Samstag in dem Ort Solote im Gebiet Luhansk, rund 600 Kilometer von der Hauptstadt Kiew entfernt.

Bei einigen Aktivisten ist der Widerstand

