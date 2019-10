FDP-Chef Christian Lindner sieht Vize-Kanzler Olaf Scholz (SPD) und damit den Fortbestand der Großen Koalition durch das Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheides gefährdet. "Die Ergebnisse zeigen, dass die Stichwahl für den Vizekanzler kein Selbstläufer ist", sagte Lindner der "Bild am Sonntag".



"Die Große Koalition wird so weiter instabil bleiben." Scholz kandidiert zusammen mit der brandenburgischen SPD-Politikerin Klara Geywitz für den Parteivorsitz. In der ersten Runde erhielt das Duo 22,68 Prozent der Stimmen.