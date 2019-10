Mit dem Videoformat Changerider wollen Philipp Depiereux und t3n den Menschen die Angst vor der Digitalisierung und dem Wandel nehmen. Der aktuelle Interviewgast: Philosoph und Buchautor Markus Gabriel. In der neuen Folge des Video- und Podcastformats von Etventure-Gründer Philipp Depiereux und t3n ist dieses Mal Markus Gabriel, Professor an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn, zu Gast. Bereits in seinem aktuellen Buch "Der Sinn des Denkens" wie auch im Changerider-Interview verbindet Gabriel auf spannende Weise philosophische Theoriebildung mit aktuell-politischen Themen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...