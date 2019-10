Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen, aber die Ära der Strafzinsen scheint nun allmählich zu beginnen. Nicht bloß, dass immer mehr Banken und Geldhäuser für das Parken von überschüssigem Geld Strafzinsen auf ihre Guthaben an die EZB bezahlen müssen. Nein, auch immer mehr Geldhäuser geben diese Minuszinsen inzwischen an ihre Kunden weiter, was die jeweiligen Vermögen nicht nur wertmäßig durch die Inflation, sondern auch absolut durch Gebühren immer weiter entwertet. Bereits seit vielen ...

