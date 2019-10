die Aktie von BASF befindet sich seit Anfang Oktober in einem starken Aufwärtstrend. Seit dem Verlaufstief vom 4. Oktober bei 60,78 Euro ist der Titel fast in einem Stück bis aktuell über 70,00 Euro ansteigen. Am Freitag ging die Aktie mit einem Aufschlag von 0,77 Prozent bei 70,72 Euro aus dem Handel. Und ist damit deutlich überkauft! Die Aktie bewegt sich aktuell in sehr dünner Luft.

Der Titel könnte noch etwas weiter hochlaufen, um das nach oben hin noch offene Gap bei 71,86 Euro (ovaler Kreis im Chart) zu schließen. Spätestens hier sollte die Aktie aber wieder nach unten abdrehen. Im Bereich von 70,60 Euro bis 71,90 Euro bietet sich daher eine Short-Position an. BASF musste im dritten Quartal einen Umsatzrückgang von zwei Prozent im Jahresvergleich auf 15,23 Milliarden Euro (VJ: 15,60 Mrd.) hinnehmen.

Weiterer Gegenwind erwartet

Hintergrund war unter anderem ein Preisrückgang. Das EBIT (bereinigt um Sondereinflüsse) brach um 24 Prozent auf 1,11 Milliarden Euro ein, der Gewinn je Aktie (bereinigt) sackte von 1,51 Euro auf 0,86 Euro ab. Der Konzern hat mit starkem Gegenwind zu kämpfen. Die sich abkühlende weltweite Konjunktur belastet und die Unsicherheiten rund um den Handelskonflikt zwischen China/USA und der Brexit belasten.

Der Vorstand senkte im Sommer 2019 den Ausblick für das Gesamtjahr kräftig. Dieser gesenkte Ausblick wurde bestätigt. Doch selbst dieser wird dem Management zufolge nicht leicht zu erreichen sein. Die allgemeine Markteuphorie treibt die Aktien aktuell zwar noch nach oben. Allerdings könnte sich die Lage bald deutlich ändern, sobald konkrete Zahlen auf den Tisch gelegt werden. Es bietet sich eine Short-Chance an.

Strategie

Aufbauend auf diese Strategie, wurde mittels des innovativen Tools Match My Trade der Société Générale ...

