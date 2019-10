Es ist Berichtssaison in unserem heimischen Leitindex und die Dividendenperle BASF (WKN: BASF11) hat nun ihre Zahlen für das dritte Quartal sowie für die ersten neun Monate des aktuellen Geschäftsjahres präsentiert. Vielen Investoren ist in Anbetracht der bisherigen Prognosen bereits bewusst gewesen, dass dies kein Bilderbuchzahlenwerk wird, allerdings scheint das auch nicht die Erwartungshaltung zu sein. Werfen wir nun daher einen Blick darauf, was der DAX-Chemieriese uns hier präsentiert hat. ...

