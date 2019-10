Der Kopf der Terrormiliz ist angeblich in Syrien ums Leben gekommen. Das US-Präsidialamt hat für diesen Sonntag eine wichtige Erklärung Trumps angekündigt.

Der Anführer der radikal-islamischen IS-Miliz Abu Bakr al-Bagdadi ist womöglich bei einem Einsatz des US-Militärs in Syrien getötet worden. Ein US-Vertreter teilte mit, ein Sondereinsatz des Militärs am Samstag habe den Iraker zum Ziel gehabt. Ob er dabei getötet wurde, ließ der Insider zunächst offen. Zwei ranghohe iranische Insider sagten der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag, die Regierung in Teheran sei von Vertretern der syrischen Behörden über den Tod Bagdadis unterrichtet ...

