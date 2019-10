Unterföhring (ots) - Eingespieltes Expertenteam: AMORELIE-Gründerin Lea-Sophie Cramer, die Moderatoren Lena Gercke und Joko Winterscheidt sowie REWE-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog sind wieder auf Erfindungssuche. Als "Das Ding des Jahres"-Kompetenzteam nehmen sie 2020 in der ProSieben-Show erneut die vorgestellten Erfindungen stellvertretend für die Zuschauer unter die Lupe und geben ihr Urteil ab, bevor das Publikum abstimmt: Welche Erfindung gewinnt das Duell? Welche Erfindung geht ins Finale? Welche Erfindung ist "Das Ding des Jahres" und gewinnt 100.000 Euro?Hier gibt's Karten: Die Aufzeichnungen für die dritte Staffel derShow finden am 22., 23., 26., 27. und 30. November in Köln statt.Tickets gibt es unter https://brainpool-tickets.de/.Erfinder und Produzent von "Das Ding des Jahres" ist Stefan Raab mitRaab TV. Moderiert wird die Show von Janin Ullmann. 2019 punktete diezweite Staffel der ProSieben-Reihe in der Prime Time am Dienstag miteinem durchschnittlichen Marktanteil von 12,0 Prozent (Zuschauer14-49 Jahre) und konnte den Zuschauerschnitt damit um 0,7 Prozentsteigern (1. Staffel 2018: 11,3 Prozent).Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 24.10.2019 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4415294