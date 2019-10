Über die Eckpunkte eines Zusammenschlusses sind sich die beiden Unternehmen einig geworden. Die Buchprüfung steht allerdings noch aus.

Die milliardenschwere Fusion in der deutschen Gewerbeimmobilien-Branche zwischen TLG Immobilien und Aroundtown rückt in greifbare Nähe. Man sei sich über die Eckpunkte eines Zusammenschlusses einig, teilten beide Unternehmen in der Nacht zum Sonntag mit. Demnach soll die deutlich größere Aroundtown ein Übernahmeangebot für die Berliner TLG unterbreiten.

Die TLG-Aktionäre bekommen den Plänen zufolge dabei Aroundtown-Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Das fusionierte Unternehmen mit Sitz in Berlin soll einen neuen Namen bekommen. Aroundtown ist an der Börse ...

