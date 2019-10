Obwohl ein umstrittener Gesetzesentwurf mittlerweile vom Tisch ist, gehen die Proteste weiter. Die Teilnehmer kritisieren die Nähe ihrer Regierung zur chinesischen Führung.

In Hongkong haben am Sonntag erneut Tausende Menschen gegen Regierung und Polizeigewalt protestiert. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Menge ein, die sich in dem bei Touristen beliebten Viertel Kowloon versammelte. Einige Demonstranten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...