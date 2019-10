Nicht jeder kann sich ein Auslandsstudium leisten. Zum Glück lernt man interkulturelle Kompetenz fast ebenso gut am heimischen Campus.

Eine Zeit lang war ich neidisch, was auch sonst? Schließlich hatte sich der Großteil meiner Freunde im zweiten Mastersemester aus dem Unialltag verabschiedet. Einer ging nach Helsinki, einer nach Lissabon, andere waren in Stockholm, Kopenhagen oder Prag.

Während ich weiterhin in Köln sitzen und mich zur Vorlesung schleppen musste, schickten sie Fotos von der Architektur Alvar Aaltos, von den cremigen Pastel de Nata in Belém, von der Frau, in die sie sich verliebt hatten, vom völlig überteuerten schwedischen oder vom gefährlich günstigen tschechischen Bier. Als hätte ich nicht sowieso schon im ständigen Gefühl gelebt, etwas zu verpassen.

Sie alle nutzten das Erasmus-Programm der Europäischen Union. Es ermöglicht jungen Leuten, ein halbes Jahr in einer Stadt im europäischen Ausland zu leben, die Landessprache zu lernen und an einer lokalen Hochschule zu studieren. Und es ist eines der wenigen Projekte der Völkerverständigung, die wirklich funktionieren ...

