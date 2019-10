Donald Trump trifft mit dem Strafzoll auf deutsche Weine das Dorf seiner Vorfahren - und einen Verwandten. Der hat eine spezielle Strategie.

Mehr Klischee geht kaum: kleine Fachwerkhäuser, Reben über engen Straßen - Kallstadt hat sogar eine Weinkönigin. Das Gasthaus Zum Bacchus serviert Saumagen mit Kraut für 9,50 Euro, dazu Rieslingschorle. Schräg gegenüber steht ein unscheinbares, weißes Haus mit blauem Hoftor, in dem vor 150 Jahren ein Mann namens Fritz Trump geboren wurde. Sein Enkel ist heute US-Präsident. Donald Trump sagte vor Kurzem: "I have German in my blood." Nun trifft er mit seiner aktuellen Wirtschaftspolitik ausgerechnet die pfälzische Heimat seiner Vorfahren.

Seit Mitte Oktober gilt auf die Einfuhr deutscher Weine in die USA ein Strafzoll von 25 Prozent - ein Racheakt. Weil Europas Flugzeugbauer Airbus zu viele EU-Subventionen kassiert hatte, hat die Welthandelsorganisation WTO den USA das Recht gegeben, Europa zu bestrafen. Trump attackiert nun französischen Käse, schottischen Whiskey, spanisches Olivenöl und eben: Wein aus Deutschland. Die Winzer suchen hektisch nach Wegen aus dem Dilemma - und könnten dauerhaft Schaden nehmen.

"Wir Winzer fragen uns, was wir damit zu tun haben. Mit Zöllen triffst du immer die Falschen", sagt Dominik Sona. Der 39-Jährige spricht den gleichen Dialekt wie Trumps Opa: die Vokale gedehnt, die Konsonanten weich. Sona ist Winzer und jemand, mit dem man auch direkt eine Rieslingschorle trinken würde, so wohlgesinnt wirkt er. Der Pfälzer leitet das Weingut Köhler-Ruprecht in Kallstadt - ein verwinkeltes Fachwerkhaus mit schmaler Hofeinfahrt und gepflegten Geranien unter den Fenstern. Wie die meisten Gebäude in Kallstadt ist das Weingut uralt, allein der Gewölbekeller stammt aus "fünfzehnhunnertirgendwas", wie Sona sagt. Das Haus befindet sich nur eine Querstraße vom früheren Haus der Trumps entfernt.

Gebaut auf Kalk

Köhler-Ruprecht ist eines von 24 Weingütern in Kallstadt, die berühmteste Lage des Betriebs ist der "Kallstadter Saumagen" direkt am Ortsrand: ein Kalkboden, auf dem tiefgründige Rieslinge entstehen, für die das Weingut weltweit geliebt wird. Über 60 Prozent der Jahresproduktion verkauft Sona ins Ausland, das meiste in die USA: rund 30 000 Flaschen jedes Jahr, das ist fast ein Drittel der gesamten Jahresproduktion.

