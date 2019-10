In den USA steht Louis Vuitton von LVMH (WKN: 853292) ganz an der Spitze der Begierden der Generation Z. Das ist das Ergebnis von Piper Jaffrays kürzlicher Umfrage "Taking Stock with Teens", bei der 9.500 Jugendliche mit einem durchschnittlichen Haushaltseinkommen von 65.400 Dollar nach ihren Lieblingsmarken gefragt wurden. 14 % der Jugendlichen nannten Louis Vuitton als ihre bevorzugte Handtaschenmarke. Damit wurde die Marke zweiter hinter Michael Kors von Capri Holdings (WKN: A2PBDX), das von ...

