Durch den Anstieg über das Hoch vom 17. Oktober bei 49,71 Euro hat die Daimler-Aktie sich weiteres Anstiegspotential eröffnet. In der Spitze konnte der Wert daraufhin am Donnerstag bis auf 53,65 Euro vordringen. Der Freitag brachte leichte Abgaben, die bis zum Handelsende jedoch größtenteils wieder aufgeholt werden konnten. Entscheidend für das weitere Geschehen wird nun sein, ob die am Donnerstag gerissene Kurslücke zwischen 50,53 und 51,51 Euro offengehalten werden kann. Gelingt dies, dürfte die ... (Dr. Bernd Heim)

