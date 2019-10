Kate Hashimoto hat eine Bilderbuchkarriere gemacht. Sie studierte an der Harvard Uni. Sie schloss die Steuerberaterprüfung in New York ab. Sie arbeitete für den Wirtschaftsprüfungsriesen PriceWaterhouseCoopers in New York. Sie wollte finanziell frei werden. Also reduzierte sie ihre Ausgaben radikal. Sie kaufte eine kleine Wohnung im Jahr 2010 in Harlem und bezahlte die Hypothek in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...