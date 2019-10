Aus den Wahlergebnissen in Thüringen lässt sich einiges lernen. Die wichtigste Lektion: Die CDU muss endlich aufhören, die Linke mit der AfD gleichzusetzen.

Es ist ein schwerer Schlag für die Demokratie. Weit mehr als zwanzig Prozent Stimmanteil für einen rechtsextremen Politiker wie Björn Höcke in Thüringen, für einen Mann, der den Holocaust marginalisiert und den Westmächten vorgeworfen hat, die Deutschen "Stumpf und Stiel" zu vernichten - das ist eine Schande für dieses Land. Und eine böse Niederlage für Angela Merkel (CDU).

Es ist erschütternd, dass sie sich seit vier Jahren wegduckt, den Aufstieg der AfD meint beschweigen zu können, offensichtlich glaubt, die dunklen Wolken des Rechtsrucks in Deutschland, die zögen schon bald wieder vorüber. Erschütternd, wie das Wahlergebnis insgesamt.

Die fünf wichtigsten Lehren aus dem Debakel:1. Der Aufstieg der AfD hat einen immensen Kollateralnutzen für Amtsinhaber. Ganz gleich, ob in Sachsen, Brandenburg oder Thüringen, ganz gleich ob der Ministerpräsident der CDU, SPD oder der Linken angehört - er profitiert von allen Nicht-AfD-Wählern, die unbedingt verhindern wollen, dass die blaubraune Partei stärkste Kraft wird. Die AfD hat in Thüringen nur deshalb nicht vollends triumphiert, weil die Wähler mit ihrem Kreuz für Amtsinhaber Bodo Ramelow auf Nummer sicher gehen wollten.

Umgekehrt heißt das: Bodo Ramelow ist weiß Gott nicht so beliebt in Thüringen, wie manche Journalisten sich das offenbar wünschen - so wenig wie Michael Kretschmer (CDU) in Sachsen und Dietmar Woidke (SPD) in Brandenburg.

2. Ostdeutschland hat ein großes Problem mit dem Rechtsextremismus. Es hilft nicht, darauf zu verweisen, dass es ihn auch im Westen gibt, ...

