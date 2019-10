"Münchner Merkur" zu Heiko Maas:

"Schon klar: AKK hatte ihren Vorstoß für eine Sicherheitszone im Norden Syriens nicht mit dem Koalitionspartner abgesprochen. Das war kein feiner Zug. Und Maas muss auch nicht auf ihre Position einschwenken. Den innenpolitischen GroKo-Zwist aber auf internationaler Bühne auszutragen, noch dazu im Schulterschluss mit der hoch umstrittenen türkischen Regierung, der ein völkerrechtswidriges Vorgehen in Syrien angelastet wird, schadet dem Ansehen Deutschlands in der Welt. (...) Zur Lösung der dramatischen Probleme in Nordsyrien hatte der Außenminister natürlich wieder nichts beizutragen. Vielleicht ist das Amt einfach zu groß für ihn."/al/DP/he

