"Heilbronner Stimme' zu Wahl in Thüringen:

"CDU und SPD kommen auf die schlechtesten Werte, die sie je in Thüringen erzielt haben. Es sind katastrophale Wahlergebnisse. Auch, weil die Wähler aktuell wesentlich unzufriedener mit der Bundesregierung sind, als dies bei der letzten Thüringen-Wahl der Fall war. Für die große Koalition geht ein Leidensjahr zu Ende, in 2020 würde nur in Hamburg eine Wahl anstehen. Jetzt könnte man sich ohne Nebengeräusche endlich aufs Regieren konzentrieren. Nach der Thüringen-Wahl ist aber ungewisser denn je, ob man das noch wirklich will."/al/DP/he

AXC0020 2019-10-28/05:35