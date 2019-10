Das Transportunternehmen Matson Inc. (ISIN: US57686G1058, NYSE: MATX) kündigt eine vierteljährliche Dividende von 22 US-Cents an. Damit erhalten die Investoren auf das Jahr hochgerechnet 0,88 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 38,97 US-Dollar (Stand: 25. Oktober 2019) entspricht dies einer derzeitigen Dividendenrendite in Höhe von 2,26 Prozent. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 5. Dezember 2019 (Record date: 7. November 2019). Matson ...

