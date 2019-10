TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen überwiegen zu Beginn der neuen Woche die positiven Vorzeichen. Die Anleger schöpfen neue Hoffnung auf Fortschritte bei der Beilegung des Handelsstreits nach ermutigenden Aussagen aus den USA. Dass die Gewinne der chinesischen Industrie im September erneut gesunken sind, belastet den Markt nicht.

Am Nachmittag (Ortszeit) steigt der Schanghai-Composite-Index um 0,6 Prozent. In Hongkong rückt der HSI um 1,0 Prozent vor. An der Börse in Tokio legt der Nikkei-225-Index um 0,3 Prozent zu auf 22.871 Punkte. In Australien ging dem Markt im späten Geschäft die Puste aus. Der S&P-ASX-200 schloss kaum verändert, weil die Aktien der großen Banken des Landes vor der im Wochenverlauf anstehenden Zahlenvorlage gemieden wurden.

Einigung USA-China scheint näher zu rücken

Das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer hat am Wochenende mitgeteilt, dass dieser gemeinsam mit US-Finanzminister Steve Mnuchin am Freitag mit dem chinesischen Vize-Premier Liu He verhandelt habe und bald weitere Gespräche führen werde. Beide Seiten stünden kurz vor einer Einigung in verschiedenen Punkten. US-Vertreter hatten gesagt, sie hofften auf den Abschluss einer Vereinbarung Mitte November. China wiederum strebt Berichten zufolge die Aussetzung neuer US-Zölle auf chinesische Waren an, die eigentlich am 15. Dezember in Kraft treten sollen.

Der Handelsstreit ist jedoch nicht das einzige Thema am Markt. Im Lauf der Woche stehen Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der Bank of Japan auf der Agenda. Auch die Entwicklungen zum Austritt Großbritanniens aus der EU dürften aufmerksam beobachtet werden. Am Montag werden die EU-Staaten über eine Verschiebung des eigentlich für Ende Oktober vorgesehenen Austrittstermins beraten, berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf EU-Kreise. Und nicht zuletzt markiert die laufende Woche den Höhepunkt der US-Bilanzsaison.

HSBC nach Zahlenvorlage unter Druck

Auch in Asien kommt die Berichtssaison in Schwung. Unter anderem hat die Bank HSBC am Montag Zahlen vorgelegt, die nicht gut ankommen. Die Aktie fällt in Hongkong um 1,9 Prozent.

Dagegen verteuert sich die Aktie des chinesischen Autoherstellers Great Wall Motor ebenfalls in Hongkong um gut 12 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Gewinnsprung um 88 Prozent im dritten Quartal gemeldet hat. Für Geely Automobile geht es im Windschatten von Great Wall Motor um 4,8 Prozent nach oben.

Bitcoin haussiert - China offen für Blockchain

Die Kryptowährung Bitcoin hat über das Wochenende einen Sprung nach oben gemacht und zeitweise die Marke von 10.000 Dollar geknackt, nachdem sich der chinesische Präsident Xi Jinping positiv zur Blockchain-Technologie geäußert hatte. Er sagte, dass China diese Gelegenheit ergreifen sollte. Aktuell notiert Bitcoin bei 9.631 Dollar, am Freitagvormittag waren es rund 7.470 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.740,70 +0,02% +19,38% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.871,31 +0,31% +13,91% 07:00 Kospi (Seoul) 2.096,06 +0,39% +2,70% 07:00 Schanghai-Comp. 2.972,74 +0,60% +19,20% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.929,66 +0,98% +3,22% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:30 % YTD EUR/USD 1,1087 +0,0% 1,1082 1,1107 -3,3% EUR/JPY 120,56 +0,1% 120,46 120,68 -4,1% EUR/GBP 0,8648 +0,1% 0,8637 0,8645 -3,9% GBP/USD 1,2820 -0,1% 1,2832 1,2848 +0,6% USD/JPY 108,74 +0,0% 108,70 108,64 -0,9% USD/KRW 1171,82 -0,2% 1171,82 1173,40 +5,2% USD/CNY 7,0654 -0,1% 7,0654 7,0719 +2,7% USD/CNH 7,0593 +0,1% 7,0513 7,0694 +2,7% USD/HKD 7,8396 +0,0% 7,8377 7,8379 +0,1% AUD/USD 0,6815 -0,1% 0,6822 0,6827 -3,3% NZD/USD 0,6346 -0,1% 0,6354 0,6371 -5,5% Bitcoin BTC/USD 9.630,76 +0,8% 9.555,26 7.469,76 +158,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,49 56,66 -0,3% -0,17 +16,8% Brent/ICE 61,87 62,02 -0,2% -0,15 +11,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.505,40 1.503,33 +0,1% +2,07 +17,4% Silber (Spot) 18,07 18,02 +0,3% +0,06 +16,6% Platin (Spot) 927,26 930,35 -0,3% -3,09 +16,4% Kupfer-Future 2,68 2,68 +0,1% +0,00 +1,2% ===

