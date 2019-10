Je stärker eine Aktie gelaufen ist, desto mehr Vorschusslorbeeren sind im Kurs enthalten. Mit der Aktie steigen die Erwartungen der Investoren. Und in solchen Fällen kann ein gutes Quartalsergebnis deutlichen Druck auslösen, weil in derartigen Situationen "gut" einfach nicht gut genug ist. So geschehen am Freitag bei Triebwerksbauer MTU Aero Engines.

Den vollständigen Artikel lesen ...