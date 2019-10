Jubail Industrial City, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Der weltweit größte, von XCMG (SHE:000425) entwickelte, Raupenkran XGC88000, mit einer Rekordkapazität von 4.000 Tonnen, hat in Saudi-Arabien sein erfolgreiches Debüt gegeben, als er am 24. Oktober in nur fünf Stunden einen 1.926 Tonnen schweren Waschturm für das Projekt UNITE EOEG III in Jubail Industrial City (Saudi-Arabien) hob.In einer Wüstenregion, in der die Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius erreichen können, brachte der XGC88000 beim ersten Versuch das schwerste und wichtigste Ausrüstungsteil in Position: der Waschturm hatte eine Höhe von 101,1 Metern und einen Durchmesser von 8,6 Metern. Der XGC88000 hat die Auslegerkombination aus einem 102 Meter langen Hauptausleger und einem 27 Meter langen Hilfsausleger angewendet und war mit einem 1.250 Tonnen schweren Kran gekoppelt, um den Hebevorgang abzuschließen.Der 4.000-Tonnen-Raupenkran wurde Mitte August aus China verschifft und fuhr 30 Tage lang über die Seestrecke der Seidenstraße (Maritime Silk Road). In Vorbereitung stellte XCMG ein Team aus technischen Ingenieuren und Servicetechnikern zusammen, die den Betrieb unterstützten und zusammen mit dem Sinopec-Personal die Montage und Prüfung des Krans durchführten.Der 2013 von XCMG und Sinopec gemeinsam entwickelte Raupenkran XGC88000 - mit der größten Tragfähigkeit der Welt - hat mehr als 30.000 Kilometer durch acht Provinzen in China zurückgelegt und 150 Ausrüstungsteile in 11 großen Bauprojekten mit einem Gesamtgewicht von 120.000 Tonnen gehoben. Er verfügt über drei zukunftsweisende Technologien, sechs weltweit führende Technologien und mehr als 80 nationale Patente."XCMG ist engagiert, mit Sinopec und anderen chinesischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um die Initiative "Belt and Road" zu unterstützen. Wir verfolgen entschlossen eine internationale Strategie zur weiteren Verbesserung der Marke XCMG im globalen Markt und das erfolgreiche Debüt in Saudi-Arabien hat bestätigt, dass unsere Gerätschaften auf dem richtigen Weg sind und an der Spitze des globalen Marktes stehen", sagte Weidong Chen, Geschäftsführer von Xuzhou Construction Machinery Col, Ltd.Der XGC88000 soll zwei 1.312 Tonnen schwere Reaktoren für das Projekt UNITE EOEG III heben, bevor er für das Luftzerlegungsprojekt GAS-P9 für die National Industrial Gases Company (NIGC) in Saudi-Arabien und ein Ölraffinerieprojekt im Oman eingesetzt wird.Weitere Informationen finden Sie unter www.xcmg.com, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn und Instagram.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1018072/XGC88000.jpgPressekontakt:Han Zhang953973793@qq.com+86 516-8773 9408Original-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115371/4415669