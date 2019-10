flatex Morning-news EUR/USD: Mit Spannung schielen die Markteilnehmer am Devisenmarkt ...

Mit Spannung schielen die Markteilnehmer am Devisenmarkt auf den kommenden Mittwoch, denn um 19:00 Uhr steht der nächste FOMC-Zinsentscheid mit um 19:30 Uhr anschließender Pressekonferenz an. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung von 25 Basispunkten ist mit 93,5 Prozent sehr hoch. Sollte die Fed somit um 0,25 Prozent senken, so läge der neue Zinskorridor bei 1,50 bis 1,75 Prozent und die Zinsschere zwischen dem Euro und dem US-Dollar würde sich nochmals verengen, was dem Euro über die nächsten Monate Auftrieb geben könnte.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Mehrjahrestief des 01. Oktober 2019 bei 1,0879 bis zum jüngsten Hoch des 21. Oktober 2019 bei 1,1180, wären die nächsten relevanten Ziele auf der Ober- und Unterseite möglicherweise näher abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei 1,1180, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 1,1224/1,1251/1,1295/1,1366 und 1,1410. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 1,1065/1,1030/1,0994/1,0950 und 1,0879 in Betracht.

