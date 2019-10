Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es läuft rund am deutschen Aktienmarkt. Drei Wochen in folge hat der DAX Gewinne eingefahren. Die neue Handelswoche verspricht höchst spannend zu werden. Es stehen viele Quartalszahlen an. Außerdem entscheidet die Fed über ihre Geldpolitik. Bei den Einzelwerten geht es heute um Microsoft, Amazon, LVMH, Tiffany, Infineon und Drillisch. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.