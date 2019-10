Deutsche Automobilbranche steckt in wirtschaftlichen Unannehmlichkeiten. Bei BMW herrscht seit Ende 2015 ein übergeordnet größerer Abwärtstrend, der die Notierungen von deutlich über 100 Euro bis auf ein Verlaufstief von gerade einmal 58,04 Euro im August dieses Jahres abwärts gedrückt hatte. Nach diesem Stimmungstief keimte wieder Hoffnung auf, Anleger konnten anschließend eine untergeordnete Aufwärtsbewegung einleiten und das Wertpapier über die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 an die entscheidende Kursmarke von rund 70,00 Euro aufwärts drücken. In diesem Bereich verläuft auch ein seit Anfang 2018 bestehender Abwärtstrend und die Nackenlinie einer inversen SKS-Formation bestehend seit Juni dieses Jahres. Die Wichtigkeit an dieser Stelle muss nicht noch einmal zusätzlich unterstrichen werden, ein Ausbruch darüber würde mittelfristige Trendwendesignale und weiteres Kurspotenzial ...

