DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE will offenbar Tiffany & Co übernehmen, den US-Hersteller von hochpreisigem Schmuck und Uhren. Laut informierten Personen soll LVMH in den vergangenen Wochen mit einem entsprechenden Schreiben an Tiffany herangetreten sein und rund 120 Dollar je Tiffany-Aktie bieten wollen. Gegenüber dem Schlusskurs der Tiffany-Aktie am Freitag von 98,55 Dollar entspricht das einem Aufschlag von gut 20 Prozent.

Wie es aus der Quelle weiter heißt, arbeitet Tiffany an einer Antwort auf das Angebot, in Gesprächen sollen sich die beiden Unternehmen nicht befinden. Auch wenn der Gebotspreis rund 30 Prozent über dem seinerzeitigen Kurs der Tiffany-Aktie liege, dürfte LVMH tiefer in die Tasche greifen müssen, um zum Zug zu kommen, heißt es von den Informanten weiter. Im Sommer 2018 hatte der Tiffany-Kurs fast 140 Dollar erreicht.

Der Marktwert von Tiffany lag zuletzt bei rund 12 Milliarden Dollar, der von LVMH 193 Milliarden Euro, umgerechnet 214 Milliarden Dollar. Bloomberg hatte zuerst von dem LVMH-Interesse berichtet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

11:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q, New York

11:20 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q, Dallas

12:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield

21:01 US/Alphabet Inc, Ergebnis 3Q, Mountain View

21:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q, Bellevue

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Es stehen keine wichtigen US-Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.024,00 +0,12% Nikkei-225 22.867,27 +0,30% Hang-Seng-Index 26.894,93 +0,85% Kospi 2.093,60 +0,27% Shanghai-Composite 2.980,10 +0,85% S&P/ASX 200 6.740,70 +0,02%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

An den asiatischen Börsen überwiegen zu Beginn der neuen Woche die positiven Vorzeichen. Die Anleger schöpfen neue Hoffnung auf Fortschritte bei der Beilegung des Handelsstreits nach ermutigenden Aussagen aus den USA. Dass die Gewinne der chinesischen Industrie im September erneut gesunken sind, belastet den Markt nicht. Derweil kommt auch in Asien die Berichtssaison in Schwung. Unter anderem hat die Bank HSBC am Montag Zahlen vorgelegt, die nicht gut ankommen. Die Aktie fällt in Hongkong um 1,9 Prozent. Dagegen verteuert sich die Aktie des chinesischen Autoherstellers Great Wall Motor ebenfalls in Hongkong um gut 12 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Gewinnsprung um 88 Prozent im dritten Quartal gemeldet hat. Für Geely Automobile geht es im Windschatten von Great Wall Motor um 4,8 Prozent nach oben.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von PG&E haben am Freitag im nachbörslichen Handel einen kleinen Teil ihrer Verluste aus dem regulären Geschäft wettgemacht. Die Titel stiegen auf der Handelsplattform Nasdaq.com um 1,2 Prozent auf 5,06 Dollar. Im regulären Geschäft hatten PG&E gut 30 Prozent verloren, nachdem das Unternehmen eingeräumt hatte, dass der jüngste Großbrand in Nordkalifornien möglicherweise durch eine defekte Oberleitung verursacht wurde. Defekte Leitungen des Versorgers hatten auch in der Vergangenheit schon verheerende Brände ausgelöst und PG&E in finanzielle Bedrängnis gebracht. Das Unternehmen musste Gläubigerschutz nach Chapter 11 beantragen. Nach Börsenschluss am Freitag kündigte PG&E an, wegen starker Winde vorsorglich den Strom in Teilen seines Versorgungsgebiets abzuschalten. Betroffen seien etwa 850.000 Kunden.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.956,84 0,56 151,31 15,56 S&P-500 3.022,40 0,40 12,11 20,57 Nasdaq-Comp. 8.243,12 0,70 57,32 24,23 Nasdaq-100 8.029,22 0,78 62,50 26,84 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 777 Mio 805 Mio Gewinner 1.647 1.334 Verlierer 1.272 1.570 Unverändert 118 128

Fester - Nach oben gezogen wurden die US-Börsen von Fortschritten im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer hatte mitgeteilt, dass sich Unterhändler beider Seiten bei den Verhandlungen zum sogenannten Phase-eins-Deal näher gekommen sind. Vizepräsident Mike Pence hatte zuvor die Hoffnung auf ein "Phase-eins-Abkommen" mit China ausgedrückt, zugleich das Land aber als strategischen und wirtschaftlichen Rivalen bezeichnet. Daneben stand erneut die Berichtssaison im Blick der Anleger. Konjunkturdaten zur Verbraucherstimmung zeigten, das diese sich im Oktober gegenüber dem Vormonat verbessert haben. Amazon verloren 1,1 Prozent. Der Online-Händler ist im dritten Quartal mit seinen Umsätzen erneut robust gewachsen und übertraf auch die Prognosen der Analysten. Allerdings verdiente Amazon wegen höherer Aufwendungen deutlich weniger. Der Chiphersteller Intel hielt seinen Umsatz unerwartet stabil und übertraf damit die eigenen Erwartungen sowie die der Analysten. Zudem erhöhte Intel den Jahresausblick. Die Aktie gewann 8,1 Prozent. Im Sog von Intel stiegen AMD um 3,1 Prozent und Nvidia um 3,9 Prozent. Visa legten um 0,9 Prozent zu. Die Kreditkarten-Gesellschaft steigerte im vierten Geschäftsquartal den Gewinn deutlich und übertraf die Erwartungen. Der Aktienkurs des Wettbewerbers Mastercard erhöhte sich um 0,5 Prozent. PG&E brachen um 30,6 Prozent ein, nachdem der Versorger mitgeteilt hatte, dass die jüngsten Waldbrände in Kalifornien durch eine beschädigte Stromleitung ausgelöst worden sein könnten.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,62 5,6 1,57 42,1 5 Jahre 1,63 4,4 1,58 -29,7 7 Jahre 1,71 3,3 1,68 -53,7 10 Jahre 1,80 3,0 1,77 -64,8 30 Jahre 2,29 2,7 2,26 -77,8

US-Anleihen wurden von den gemeldeten Verhandlungsfortschritten belastet, die Anleger zu risikoreichere Anlagen greifen ließen. Die Rendite der zehnjährigen Papiere stieg mit fallenden Notierungen um 3,0 Basispunkte auf 1,80 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:30 % YTD EUR/USD 1,1090 +0,1% 1,1082 1,1107 -3,3% EUR/JPY 120,58 +0,1% 120,46 120,68 -4,1% EUR/GBP 0,8647 +0,1% 0,8637 0,8645 -3,9% GBP/USD 1,2826 -0,0% 1,2832 1,2848 +0,7% USD/JPY 108,72 +0,0% 108,70 108,64 -0,9% USD/KRW 1170,42 -0,1% 1171,82 1173,40 +5,0% USD/CNY 7,0591 -0,1% 7,0654 7,0719 +2,6% USD/CNH 7,0573 +0,1% 7,0513 7,0694 +2,7% USD/HKD 7,8390 +0,0% 7,8377 7,8379 +0,1% AUD/USD 0,6816 -0,1% 0,6822 0,6827 -3,3% NZD/USD 0,6347 -0,1% 0,6354 0,6371 -5,5% Bitcoin BTC/USD 9.391,76 -1,7% 9.555,26 7.469,76 +152,5%

Am Devisenmarkt sorgten die Meldungen zum Handelskonflikt und dem Brexit für etwas Bewegung. Die EU-Staats- und Regierungschefs konnten sich bisher nicht auf eine Verschiebung des EU-Austrittstermins Großbritanniens einigen. Erst in der kommenden Woche soll nun eine Entscheidung getroffen werden. Der Euro gab 0,2 Prozent nach auf 1,1081 Dollar. Das Pfund notierte um ebenfalls 0,2 Prozent leichter bei 1,2826 Dollar.

Die Kryptowährung Bitcoin hat über das Wochenende einen Sprung nach oben gemacht und zeitweise die Marke von 10.000 Dollar geknackt, nachdem sich der chinesische Präsident Xi Jinping aufgeschlossen für die Blockchain-Technologie gezeigt hatte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,57 56,66 -0,2% -0,09 +16,9% Brent/ICE 61,91 62,02 -0,2% -0,11 +11,6%

Am Ölmarkt stiegen hingegen die Preise mit aufkommenden Hoffnungen auf eine Lösung im Handelsstreit. Das Barrel der Sorte WTI legte 0,8 Prozent zu auf 56,68 Dollar, Brent stiegen 0,6 Prozent auf 62,02 Dollar. Bereits im Wochenverlauf hatten die Ölpreise deutlich zugelegt, da die US-Rohöllagerbestände überraschend gesunken waren.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.508,05 1.503,33 +0,3% +4,72 +17,6% Silber (Spot) 18,14 18,02 +0,7% +0,12 +17,0% Platin (Spot) 930,14 930,35 -0,0% -0,21 +16,8% Kupfer-Future 2,68 2,68 +0,2% +0,01 +1,3%

Der Goldpreis gab zwischenzeitliche Gewinne mit Hoffnungen auf einen US-China-Handelsdeal wieder ab. Der Preis für die Feinunze notierte af Vortagesniveau bei 1.505 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

POLITIK USA

Der Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, ist bei einem US-Militäreinsatz im Nordwesten Syriens getötet worden.

POLITIK USA / KUBA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 28, 2019 03:16 ET (07:16 GMT)

Die USA haben neue Sanktionen gegen Kuba verhängt, die der Tourismusbranche des Karibikstaates schaden sollen. Mit Ausnahme des Flughafens der Hauptstadt Havanna dürfen US-Fluggesellschaften ab dem 10. Dezember keine Flughäfen in Kuba mehr anfliegen.

POLITIK CHILE

Nach den Massenprotesten der vergangenen Tage hat die Staatsführung in Chile für die Nacht zum Montag landesweit die Aufhebung des Ausnahmezustandes angeordnet. Zuvor hatte Staatspräsident Sebastian Pinera eine radikale Regierungsumbildung angekündigt. Er habe alle Minister aufgefordert, ihre Ämter zur Verfügung zu stellen, sagte Piñera

POLITIK URUGUAY

Der nächste Präsident Uruguays wird in einer Stichwahl bestimmt: In der ersten Wahlrunde landeten laut Hochrechnungen Daniel Martínez von der regierenden Linkspartei Frente Amplio (Breite Front) und Luis Lacalle Pou von der rechtsgerichteten Nationalpartei vorn. Der 62-jährige Martínez kam laut dem Meinungsforschungsinstitut Cifra auf 37 Prozent, der 46-jährige Lacalle Pou auf 29 Prozent. Die zweite Wahlrunde findet am 24. November statt.

KONJUNKTUR CHINA

Die Gewinne der großen chinesischen Industriebetriebe sind im September den zweiten Monat in Folge gesunken. Wie die Statistikbehörde des Landes mitteilte, gingen sie um 5,3 Prozent zurück im Vergleich zum Vorjahr. Im August hatte der Rückgang 2 Prozent betragen. In den ersten neun Monaten zuammengenommen ergab sich ein Rückgang um 2,1 Prozent.

WALDBRÄNDE USA

Angesichts der verheerenden Waldbrände in Kalifornien haben die Behörden am Sonntag zehntausende weitere Menschen angewiesen, ihre Häuser zu verlassen. Die Zwangsevakuierungen betrafen die nördlich von San Francisco gelegene Weinbauregion Sonoma, wo bereits am Samstag 90.000 Bewohner vor den Flammen geflüchtet waren. Wegen der großen Brandgefahr kam es zu massiven Stromabschaltungen, bis zu zwei Millionen Menschen könnten betroffen sein.

AT&T

verkauft die Mehrheitsbeteiligung an der Central European Media Enterprises Ltd (CME) an eine Tochter der tschechischen Investmentgesellschaft PPF. Im Rahmen der getroffenen Vereinbarung erhalte AT&T zum Abschluss der Transaktion rund 1,1 Milliarden Dollar in bar und werde zudem von einer 575 Millionen Dollar schweren Schuldengarantie befreit.

BOEING

Boeing hat den ehemaligen Militärchef der US-Marine John Richardson in sein Board gewählt, um die Sicherheitsaufsicht bei dem Flugzeughersteller zu verbessern.

GENERAL MOTORS

Nach 40 Tagen Streik hat die Gewerkschaft United Auto Workers Union (UAW) ihren landesweiten Streik bei General Motors (GM) beendet. Die UAW teilte mit, einen neuen Arbeitsvertrag mit GM geschlossen und damit eine der längsten Arbeitsniederlegungen im privaten US-Unternehmenssektor beendet zu haben.

HSBC

Der Nettogewinn sackte in den drei Monaten per Ende September um knapp ein Viertel auf 2,97 Milliarden US-Dollar ab. Analysten hatten rund 1 Milliarde Dollar mehr erwartet. Der um Sonderposten und Wechselkurseffekte bereinigte Vorsteuergewinn ging um 12 Prozent auf 5,35 Milliarden Dollar zurück. Die Erträge sanken um 3,2 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar. Für das laufende Schlussquartal kündigte die Bank hohe Belastungen aus Restrukturierungsmaßnahmen an.

MICROSOFT

Das Geschäft mit Hardware wird bei Microsoft künftig eine größere Rolle spielen als bisher. "Es wird nicht nur wichtiger, es ist auch ein wesentlicher Teil unserer Strategie geworden", sagte der Chef von Microsofts Hardware-Sparte, Panos Panay, der Welt am Sonntag.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2019 03:16 ET (07:16 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.