BERLIN (Dow Jones)--Der Chef der Thüringer CDU schließt eine Koalition mit der Linken nicht aus und geht damit auf Konfrontationskurs zu seiner Partei. Mike Mohring sagte im ARD-Morgenmagazin, dass für ihn das Wohl des Landes über dem Wohl der Partei stehe. Die Bundespartei habe da nicht für die Thüringer CDU zu entscheiden.

"Ich brauche nicht Berlin, um zu wissen was für Thüringen richtig ist. Wir haben ja auch bisher gesehen, dass Berlin nicht sonderlich nützlich war für die ganzen Wahlwochen im Vorfeld", sagte Mohring. "Und deswegen ist die Entscheidung, die wir für die Zukunft des Landes Thüringen treffen müssen, auch keine Frage, die in Berlin beantwortet wird, sondern die verantworten wir alleine in Thüringen."

Es sei das Votum der Wähler gewesen, dass parteipolitische Interessen nicht im Vordergrund stünden. "Mir sind stabile Verhältnisse wichtiger für das Land, als dass es nur um parteipolitische Interessen geht", so Mohring.

Die Bundes-CDU hat hingegen nach den Landtagswahlen am Sonntag eine andere Linie vorgegeben. "Unser Wort gilt nach den Wahlen genau wie wir es vor den Wahlen gesagt haben: Es wird keine Koalition der CDU mit der Linkspartei oder der AfD geben", sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Sonntag.

Bei den Wahlen wurde die Linke mit 31 Prozent stärkste Partei, allerdings hat sie mit ihren Regierungspartner SPD und Grüne keine Mehrheit mehr. Damit deutet sich eine schwierige Regierungsbildung an. Die CDU verlor bei den Wahlen deutlich und landete mit 21,8 Prozent der Stimmen nur noch auf dem dritten Platz hinter der AfD.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2019 03:42 ET (07:42 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.