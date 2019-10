FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future kann sich zum Start in die Woche zunächst für keine Richtung entscheiden. Da hilft auch nicht der Datenkalender, der am Montag recht dünn ist. Spannend wird es nach Einschätzung der DZ Bank erst am Mittwoch. Dann startet die EZB wieder die Nettokäufe von Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Covered Bonds und ABS. Der bisherige relative Anteil dieser vier Anlageklassen an den Nettokäufen soll dabei zunächst unverändert bleiben. Zusätzlich werde mit Beginn der siebten Mindestreserveperiode am gleichen Tag der neue Staffelzins bei der Einlagefazilität eingeführt.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 3 Ticks auf 171,3 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,33 Prozent und das -tief bei 171,03 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.766 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 134,53 Prozent.

October 28, 2019 03:44 ET (07:44 GMT)

