Am deutschen Aktienmarkt deutet sich auch zum Start in die letzte Oktober-Woche eine stabile Tendenz an. Vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX +0,17% ein paar Punkte über dem Freitagsschluss bei nun 12.900 Zählern taxiert. Mit 12.914 Punkten hatte der DAX in der Vorwoche zwischenzeitlich das höchste Niveau seit Juni vergangenen Jahres erreicht. In den vergangenen drei Handelswochen gewann er mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...