Der Internet-Riese Alphabet versucht neben dem äußerst lukrativen Business seiner Tochter Google weitere Geschäftsfelder zu entwickeln (youtube, das Cloudgeschäft und weitere geschäftliche Versuchsballons, die als "other bets" bezeichnet werden). Am meisten Publicity bekommt hier die Tochter Waymo, die aktuell mit großem Vorsprung vor den Konkurrenten Software für autonomes Fahren entwickelt. Einige Analysten verlieren jedoch langsam die Geduld, nachdem die sogenannten "Other Bets" enorme Summen an Cash verbrennen. Hier werden Summen von 1 Milliarde US-Dollar pro Quartal geschätzt. Dennoch konnte Alphabet (Ex Google) die EPS auf 14,21 US-Dollar erhöhen (26.10.2019). JP Morgan sieht den Kurs auf 12 Monate bei 1420 US-Dollar.

Zum Chart

Ab Anfang 2018 befindet sich der Kurs in einer übergeordneten Seitwärtsbewegung, die nach unten im Bereich der magic number von 1000 US-Dollar unterstützt wird. Nach oben hin ist die Range im Bereich ...

