Anzeige
Mehr »
Lynx Broker
Login
Montag, 28.10.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 616 internationalen Medien
Eilmeldung: Volltreffer für…
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 906866 ISIN: US0231351067 Ticker-Symbol: AMZ 
Tradegate
28.10.19
10:09 Uhr
1.578,60 Euro
-10,80
-0,68 %
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
AMAZON.COM INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AMAZON.COM INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1.579,20
1.579,40
10:09
1.578,60
1.579,60
10:09
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMAZON
AMAZON.COM INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMAZON.COM INC1.578,60-0,68 %
APPLE INC223,35+0,31 %
WIRECARD AG115,80+1,14 %