- BERENBERG SENKT AIXTRON AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 10,00 (12,50) EUR- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NFON AUF 14,50 (15,50) EUR - 'BUY'- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR TECHNOTRANS AUF 20,00 (27,50) EUR - 'BUY'- HSBC SENKT ZIEL FÜR BILFINGER AUF 38 (40) EUR - 'BUY'- HSBC SENKT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 8,20 (8,40) EUR - 'BUY'- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 20,8 (21,5) EUR - 'UNDERWEIGHT'- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR MTU AUF 256 (260) EUR - 'OVERWEIGHT'- WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 12 (10,60) EUR - 'NEUTRAL'- WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 14 (14,80) EUR - 'NEUTRAL' - UBS SENKT ZIEL FÜR DÜRR AUF 25 (32) EUR - 'NEUTRAL'- WDH/SOCGEN STARTET WIRECARD MIT 'BUY' - ZIEL 271 EUR - WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AMAZON AUF 2200 ...Den vollständigen Artikel lesen ...