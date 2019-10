Nach dem rasanten Anstieg in den vergangenen Wochen ist der deutsche Leitindex reif für eine Korrektur. Diese Handelswoche könnte entscheidend sein.

Der deutsche Leitindex kann seine deutlichen Gewinne der vergangenen Tage verteidigen: Zum Auftakt notiert der Dax 0,1 Prozent im Plus bei 12.911 Punkten.

Auch am vergangenen Freitag stieg das Börsenbarometer und ging 0,22 Prozent höher aus dem Handel. Es schloss bei 12.894 Zählern. Den Großteil des Tages hatte der Leitindex allerdings im Minus notiert.

Seit Jahresanfang ist der Dax um 22 Prozent nach oben geklettert, auch in der vergangenen Woche alleine um zwei Prozent. Seit Anfang Oktober legt der deutsche Leitindex um rund 1000 Zähler zu. Nach solch einem rasanten Anstieg folgt (fast) immer eine Korrektur.

Die Frage ist nur: Wann? Ein Blick in die vergangenen Handelsjahre zeigt, das vor einer Jahresendrally meistens eine Korrektur erfolgt. Was für mittelfristige Anleger bedeuten dürfte: Für einen Neueinstieg ist es eher zu spät, bei bestehenden Positionen eher an erste Gewinnmitnahmen denken.

Diese Handelswoche könnte bei dem Zeitpunkt für eine Korrektur eine wichtigen Rolle spielen: Nach Covestro am heutigen Tag legen mit Beiersdorf, Fresenius, Deutsche Bank, Bayer und Volkswagen fünf weitere Dax-Konzerne Zahlen vor und könnten die weitere Richtung vorgeben.

Im Rückspiegel betrachte war es bislang ein eher typisches Handelsjahr: Die abgedroschene Börsenweisheit "Sell in May" hat funktioniert. Gleich Anfang Mai setzte bei rund 12.400 Punkte die Korrektur ein, die den Index trotz eines neuen Zwischenhochs im Juli am 15. August auf 11.266 Zähler sacken ließ.

Auch die Ergänzung dieser Börsenregel "Remember to come back in September" erwies sich im Nachhinein als goldrichtig. Sein "echtes Tief" machte die Frankfurter Benchmark gleich zu Beginn des Oktobers bei 11878 Punkten, im September lag die Einladung, in den Index zu investieren bei 12142 Zählern.

Was zwangsläufig zur Frage führt: Wird es 2019 eine Jahresendrally geben? Im vergangenen fiel diese komplett aus. Der Dax rutschte zum Jahresende 2018 auf 10279 Zählern ab. Das war damals ein Mehrjahrestief, ein für Dezember ungewöhnlicher Vorgang. Doch in diesem Jahr sind die Vorzeichen anders. Denn ein Blick in die Statistik spricht klar für weiter steigende Kurse bei zum Jahresende.

Denn wenn der Dax so wie in diesem Jahr bis Ende September gestiegen ist, liegt die ...

