Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING von 14,00 auf 13,50 Euro gesenkt, die Aktie aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Pawel Dziedzic senkte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Gewinnschätzungen für die Banken aus den Benelux-Ländern bis 2023. Damit berücksichtigt er die trüberen operativen Aussichten und die jüngsten Management-Aussagen. Er betonte aber, dass ING zu den Top-Dividendenzahlern der europäischen Banken gehöre./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2019 / 21:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0011821202