Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla: Elon Musk hat allen Grund zur Freude - Aktienanalyse Die Erwartungen an die am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) waren sehr gering, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...